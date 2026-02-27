Durante la quarta serata di Sanremo 2026, Bianca Balti ha condiviso di aver stretto amicizie con donne scomparse nell’ultimo anno, menzionando anche la vicinanza di Irina Shayk durante la sua malattia. La modella è stata invitata dal direttore artistico Carlo Conti, a un anno dalla sua partecipazione come co-conduttrice. La serata ha visto il suo ritorno sul palco del festival.

Bianca Balti torna protagonista della quarta serata del Festival, dove la modella è stata invitata dal direttore artistico Carlo Conti ad un anno dalla sua partecipazione come co-conduttrice. “Nel corso della mia malattia – ha dichiarato – ho stretto amicizie con donne che sono venute a mancare nell’ultimo anno, la recidiva per noi che siamo state malate di tumore è sempre all’angolo ad aspettarci. Con questo spirito, stasera salirò sul palco, ricordando, anche solo per me stessa, le persone che sono venute a mancare e quelle che come me, ogni giorno, cercando di andare avanti senza venire sovrastate dalla paura”. Le donne l’hanno aiutata molto, e lei spiega come ha lavorato sulla costruzione della solidarietà femminile: “ In inglese si dice ‘fake until you make it’ (‘fingi finché non ci riesci’, ndr). 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Sanremo 2026, Bianca Balti sul tumore: “Ho stretto amicizie con donne che sono venute a mancare nell’ultimo anno. Irina Shayk? Mi è stata molto vicina durante la malattia”

Una selezione di contenuti sullo stesso tema.

