Bianca Balti Irina Shayk e le altre | Sanremo e le donne tra gaffe e passi indietro

Durante la serata di Sanremo, Bianca Balti, Irina Shayk e altre donne sono state protagoniste di diverse gaffe e passi indietro. La serata ha visto la partecipazione di modelle e influencer che hanno attirato l’attenzione per i loro interventi e apparizioni. Tra momenti imbarazzanti e scivoloni, sono state anche evidenziate alcune difficoltà nel gestire gli aspetti pubblici e mediatici.

Con quel suo sorriso aperto e pieno di voglia di vivere, gli occhi azzurri che brillano di felicità, e soprattutto una capacità rara di parlare al cuore delle persone e di trasmettere a noi tutti la forza incredibile che ha illuminato il suo cammino proprio quando il cancro sembrava sconfitto ma non si poteva abbassare la guardia, Bianca Balti è la vera regina di questo Festival che sulle donne e sulla parità di genere è scivolato in più occasioni e un po’ da tutte le parti. E il fatto di arrivare sul palco dell’Ariston subito dopo l’inutile comparsata di un’altra top model, la russa Irina Shayk, bellissima come lei, ma sostanzialmente rimasta al palo nella terza serata del Festival, accentua ancora di più se possibile la differenza nell’indossare un ruolo, quello della co-conduttrice. 🔗 Leggi su Milleunadonna.it

