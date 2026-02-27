Durante la conferenza stampa di Sanremo 2026, Bianca Balti ha parlato di Irina Shayk, affermando di averla conosciuta e di aver apprezzato il suo sostegno durante un periodo di malattia. La modella italiana ha anche commentato come la loro relazione possa non essere evidente a causa delle differenze di immagine e della barriera linguistica.

"Ho il piacere di conoscerla e mi è stata molto vicina durante la malattia. Diciamo che forse per l'immagine sexy che magari ha Irina e per via della barriera linguistica, questa cosa forse non traspare". Così Bianca Balti in conferenza stampa, dicendo "da donna a donna" la sua sulla presenza di Irina Shayk durante la terza serata del Festival di Sanremo 2026: "Comunque l'abbiamo vista ed era bellissima", aggiunge la modella e co-conduttrice della quarta serata, secondo la quale "è stato un piacere per gli occhi vederla". Balti ribadisce che Shayk "è simpaticissima" e che "se ha fatto sognare noi donne, ha fatto sognare anche gli uomini, per cui tutti contenti".

© Lapresse.it - Sanremo 2026, Bianca Balti: "Irina Shayk? Mi è stata vicina durante malattia"

