Sanremo bene la terza serata Conti | Felice dello share alto tra i giovani

Nella serata di ieri, la terza del Festival di Sanremo su Rai1, la prima parte, dalle 21.45 alle 23.33, è stata vista da 12 milioni 585 mila spettatori con il 60,4 per cento di share. La seconda parte invece, dalle 23.37 all'1.14, da 5 milioni 941 mila con il 61.3 di share. Un buon risultato per il conduttore e direttore artistico Carlo Conti. Quello di ieri sera, infatti, è il dato più alto dal 1990 per la stessa serata. L'edizione di trentasei anni fa, condotta da Johnny Dorelli e Gabriella Carlucci, assegnò la vittoria ai Pooh con "Uomini soli". Quell'edizione, però, comprendeva quattro serate e non cinque. "Mi piace che i programmi vengano visti in famiglia perché non è facile - commenta Conti in conferenza stampa -. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

