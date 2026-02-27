Bianca Balti torna a Sanremo i flashback sulla malattia e i consigli alla figlia che ora sfila da modella

Bianca Balti torna a Sanremo e sarà tra i protagonisti della quarta serata del festival. La modella italiana, recentemente uscita da un tumore alle ovaie, affiancherà Carlo Conti nella conduzione dedicata a cover e duetti. La Balti ha condiviso alcuni ricordi legati alla malattia e ha dato consigli alla figlia, che attualmente lavora come modella.

Sarà Bianca Balti una delle protagoniste della quarta serata del Festival di Sanremo. La top model italiana, che nel recente passato ha dovuto affrontare un tumore alle ovaie, affiancherà Carlo Conti nella conduzione della serata dedicata a cover e duetti. In conferenza stampa, Balti ha parlato apertamente e senza veli della malattia e delle difficoltà affrontate: «L’ultimo anno è stato il più duro della mia vita, dopo la fine della chemioterapia ho dovuto elaborare il lutto di quella donna che ero e che non ci sarà mai più, quella che non aveva paura di una recidiva, che non aveva una cicatrice che spezza il corpo in due». Al contrario di quanto si potrebbe pensare, insiste la modella in conferenza stampa, non sono la diagnosi del cancro e la chemioterapia i momenti più duri della malattia. 🔗 Leggi su Open.online

“Bianca Balti torna a Sanremo per raccontare questo anno di grande forza dopo la malattia”: l’annuncio di Carlo ContiBianca Balti torna a Sanremo: è questo il nuovo annuncio di Carlo Conti per l’edizione 2026 del Festival al via martedì 24 febbraio su Rai 1.

Leggi anche: Bianca Balti torna a Sanremo

La notizia è accompagnata da contenuti correlati.

Temi più discussi: Bianca Balti torna a Sanremo 2026, l’annuncio di Carlo Conti; Bianca Balti torna a Sanremo: l’annuncio di Carlo Conti; Sanremo 2026, Carlo Conti: Bianca Balti ospite nella serata delle cover; Bianca Balti torna a Sanremo: l’annuncio di Carlo Conti.

Bianca Balti torna a Sanremo 2026: «Ho dovuto elaborare il lutto della donna che ero. Quando ricrescono i capelli tutti pensano che stai bene, ma non è così»Bianca Balti torna a Sanremo 2026 come co-conduttrice della serata duetti e cover e racconta l’anno più difficile della sua vita dopo la chemio: «Ho dovuto elaborare il lutto della donna che ero». Ogg ... vanityfair.it

Sanremo 2026, Bianca Balti torna al Festival: Ho superato la mia malattia grazie alla sorellanza e alle donneBianca Balti è la co-conduttrice della serata cover e nel corso della conferenza stampa di Sanremo 2026 ha raccontato come la sorellanza femminile l'abbia aiutata a superare la sua malattia. comingsoon.it

“Ho dovuto elaborare il lutto di quella donna che non c’è più, che non aveva una cicatrice. Non è scontato ne sto uscendo ora, dopo un anno. È il lutto di una vita e di una spensieratezza che non tornerà più”, dice Bianca Balti sulla sua malattia. “Lo sto superan - facebook.com facebook

Bianca Balti a Sanremo: «Dopo la chemio il lutto per la donna che ero. Mia figlia Le dico che il valore non dipende da giudizi altrui» x.com