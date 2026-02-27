Belen Rodriguez apparizione lampo in playback e fuori sincrono a Sanremo Il video piccante di Ossessione con Samurai Jay e la serenata fuori dall’hotel

Belen Rodriguez è apparsa sul palco di Sanremo per alcuni secondi, in playback e visibilmente fuori sincrono. Durante la manifestazione, è stato condiviso anche un video in cui si vede la cantante interpretare “Ossessione” con Samurai Jay, mentre fuori dall'hotel si svolge una serenata. L’apparizione di Belen ha attirato l’attenzione, anche se è durata pochissimo e non è stata perfettamente riuscita.

Sono bastati pochi secondi all'Ariston per conquistare la scena. Ancora una volta Belen Rodriguez ha colpito Belen Rodriguez appare sul palco di Sanremo per pochi secondi. Un'apparizione ad ogni modo iconica, nonostante quel brevissimo passaggio non sia neanche filato troppo liscio. Che cosa è successo? La showgirl argentina è presente nel brano Ossessione di Samurai Jay con un verso in cui sussurra: "Amor, stiamo correndo un po' troppo, facciamolo lento". Ieri sera, durante l'esibizione dell'artista nel terzo appuntamento con il Festival, Belen è apparsa in cima alle scale per pronunciare (in playback) il proprio verso e andare via subito dopo.