Sanremo 2026 ecco chi è il finalista di Sarà Sanremo Nicolò Filippucci | da Amici al sogno dell’Ariston

Nicolò Filippucci, noto per la sua partecipazione ad “Amici”, si prepara a vivere un momento importante con la Finale di “Sarà Sanremo”. Tra i sei concorrenti in gara, il giovane artista sogna di conquistare un posto tra le Nuove Proposte del Festival di Sanremo 2026, portando avanti il suo percorso nel mondo della musica.

Di certo Nicolò Filippucci, comunque vada la Finale di “Sarà Sanremo” che decreta i due giovani su sei che passeranno alle Nuove Proposte del Festival di Sanremo 2026, di una cosa sarà contento. A sole tre settimane dalla pubblicazione dei brani in gara a Sanremo Giovani, “Laguna”, ha superato il mezzo milione di stream sulle piattaforme digitali. Ad Nicolò Filippucci è l’artista più ascoltato tra i partecipanti. Laguna è una power ballad intensa e viscerale, capace di mettere in risalto la straordinaria sensibilità interpretativa e la potenza vocale di Nicolò, dove le onde diventano metafora dei ricordi d’amore che riaffiorano senza mai dissolversi del tutto. Ilfattoquotidiano.it

