Ascolti tv giovedì 26 febbraio | Sanremo 2026 Come un gatto in tangenziale

Giovedì 26 febbraio 2026, i dati sugli ascolti televisivi hanno mostrato quale trasmissione abbia attirato il pubblico più numeroso. La serata è stata dominata dall’evento musicale in onda su Rai 1, mentre altri programmi hanno registrato risultati diversi in termini di share. Questi numeri riflettono le preferenze degli spettatori durante quella giornata.

ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, giovedì 26 febbraio2026? Su Rai 1 è andato in onda il Festival di Sanremo 2026. Su Rai 2 The americas. Su Rai 3 La caduta. Su Rete 4 Dritto e rovescio. Su Canale 5 Come un gatto in tangenziale. Su Italia 1 The King's Man – Le origini. Su La7 Piazzapulita. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv giovedì 26 febbraio 2026? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10. Ma come funzionano gli ascolti tv? Il monitoraggio degli ascolti avviene in modo automatico attraverso il people-meter, collegato a ogni apparecchio televisivo presente nella famiglia campione.