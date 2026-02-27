Sanremo 2026 ascolti terza serata | 9,5 milioni di spettatori e 60,6% di share

La terza serata di Sanremo 2026 ha registrato una media di 9,54 milioni di spettatori e un share del 60,6 per cento. I dati sono stati diffusi dall'Adnkronos e riguardano il pubblico che ha seguito l'evento durante la serata. Il numero di telespettatori e la percentuale di share sono stati comunicati ufficialmente e rappresentano gli indicatori principali dell'audience.

(Adnkronos) – Sono stati 9.543.000 gli spettatori medi della terza serata di Sanremo 2026, con il 60,6% di share. Il migliore share per una terza serata del festival costruito su cinque serate. Per trovarne uno migliore bisogna risalire infatti al festival del 1990 condotto da Johnny Dorelli e Gabriella Carlucci, quando la terza serata ottenne 64,59% di share ma Sanremo durava quattro serate. Gli spettatori invece risultano in calo rispetto all'edizione 2025. Ma questo si spiega con una contrazione della platea televisiva. L'anno scorso la terza serata del festival ottenne un ascolto medio di 10.700.000 spettatori con il 59,8% di share.