Sanremo 2026 ascolti terza serata | 9,3 milioni e 60% di share

La terza serata del Festival di Sanremo 2026 ha registrato 9,3 milioni di spettatori con uno share del 60%. Rispetto alle precedenti serate, si osserva un lieve incremento di ascolti e di percentuale di pubblico. I dati ufficiali sono stati diffusi poco fa e riflettono l’interesse ancora elevato verso l’evento.

La terza serata del Festival di Sanremo 2026 vede un leggero aumento di telespettatori e di share, ecco i dati. La terza serata del Festival di Sanremo 2026, in onda su Rai1, registra il 60,3% di share con 9 milioni 300 mila spettatori. Dal 2026 è cambiato il sistema di rilevazione, con l’introduzione della Total Audience da parte di Auditel che non tiene più soltanto conto degli spettatori della tv tradizionale, ma anche di coloro che guardano i programmi su dispositivi mobile, sulla smart tv e piattaforme di streaming online come RaiPlay. Insieme a Carlo Conti e Laura Pausini, hanno co-condotto Ubaldo Pantani, nei panni di Lapo Elkann e la modella russa Irina Shayk. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

