A Sanremo 2026 dopo la terza serata del Festival le scommesse premiano Serena Brancale e Sal Da Vinci Il giro. Il giro di boa della terza serata di Sanremo 2026 ha rimescolato profondamente le carte in tavola, portando i bookmaker a rivedere drasticamente i pronostici per il trionfo finale. Secondo le ultime analisi degli esperti Sisal, la vetta della classifica resta saldamente presidiata dalla coppia formata da Fedez e Marco Masini. Il loro sodalizio artistico sembra aver convinto sia la critica che il pubblico sovrano, stabilizzandosi su una quota di 3,00. A condividere il primato troviamo una straordinaria Serena Brancale, che con la sua cifra stilistica unica mantiene la stessa valutazione, confermandosi la vera rivelazione di questa edizione. 🔗 Leggi su Novella2000.it

Sanremo 2026: Arisa e Sal Da Vinci i favoriti. I nuovi pronostici

Sanremo 2026: Arisa e Sal Da Vinci sono nella top 5 della terza serataSi è da poco conclusa la terza serata del Festival di Sanremo, al termine della quale è stata annunciata la top 5, decretata ancora una volta dal...

Speciale Sanremo 2026: chi vince secondo gli astri Pronostici, transiti e favoriti – EP.04

Sanremo 2026: 9,5 milioni e il 60.6% di share per la terza serata. Al top Arisa, Sayf, Luchè, Serena Brancale, Sal Da VinciSenza ordine di piazzamento. Eros Ramazzotti e Alicia Keys, il duetto infiamma l'Ariston. L'ovazione per Mogol premio alla carriera. Nicolò Filippucci vince tra le Nuove Proposte (ANSA) ... ansa.it

I look della terza serata del Festival di Sanremo 2026: l’apparizione di Belen e la bellezza di Arisa – VIDEOQuali sono stati i look più apprezzati della terza serata del Festival di Sanremo 2026 andata in onda giovedì 26 febbraio? Scopriamo insieme cosa hanno indossato i 15 Big e i co-conduttori (Laura ... superguidatv.it

Sanremo 2026, la classifica della terza serata: Arisa e Serena Brancale ancora in top 5, radio e televoto premiano anche Sayf, Lucé e Sal Da Vinci @FQMagazineit x.com

Arisa conserva una posizione nella Top Five del Festival di Sanremo anche al termine della terza serata. Si avvicina la finalissima di domani sera mentre cresce l'attesa in tutta la nostra regione. Nel frattempo, questa sera spazio all'emozionante appuntame - facebook.com facebook