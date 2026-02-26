per la terza serata del festival di sanremo i pronostici indicano come favoriti arisa e sal da vinci il video di amicait

Per la terza serata del Festival di Sanremo, i pronostici puntano su Arisa e Sal Da Vinci come possibili protagonisti della serata. Il pubblico sta seguendo con attenzione le performance e le preferenze emergono anche attraverso il televoto. I risultati sul palco continueranno a influenzare le valutazioni e a determinare le prossime mosse dei partecipanti.

In testa restano il duo Fedez–Marco Masini e Serena Brancale, entrambi offerti a 3,00. Subito dietro la cantante di "Magica favola" Dopo la seconda serata del Festival di Sanremo, i pronostici iniziano a consolidarsi così come i favoriti, complice anche l’ingresso in scena del televoto. Gli esperti Sisal aggiornano le quote per la vittoria finale e il quadro si fa più definito: in testa restano il duo Fedez–Marco Masini e Serena Brancale, entrambi offerti a 3,00. Subito dietro Arisa a 5,00, mentre Sal Da Vinci e Tommaso Paradiso inseguono a 9,00. Più staccati Sayf (16,00) e Ditonellapiaga (25,00). In vista della terza serata, Sisal delinea anche i testa a testa più attesi tra i 15 artisti in scaletta. 🔗 Leggi su Amica.it

Per la terza serata del Festival di Sanremo, i pronostici indicano come favoriti Arisa e Sal Da Vinci.

