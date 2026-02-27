Durante la terza serata del Festival di Sanremo 2026, i concorrenti in gara sono stati valutati dal pubblico e dalla giuria delle radio, determinando così la classifica dei primi cinque posti. La serata ha visto esibizioni di artisti noti e nuove proposte, con il risultato che si è consolidata una lista di concorrenti ancora in corsa per la vittoria finale.

Si è da poco conclusa la terza serata del Festival di Sanremo, al termine della quale è stata annunciata la top 5, decretata ancora una volta dal televoto e la giuria delle radio. Gli ultimi quindici dei trenta big in gara ha riproposto i brani dopo la prima esibizione di martedì, a seguito della finale di Sanremo Giovani tra Angelica Bove e Nicolò Filippucci, che ha visto il trionfo dell’ex concorrente di Amici con il brano Laguna. Con Carlo Conti sul palco del Teatro Ariston, è arrivata la super modella Irina Shayk in qualità di co-conduttrice, insieme a Laura Pausini ed Ubaldo Pantani nei panni di Lapo Elkann. Eros Ramazzotti è... 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Sanremo 2026: Arisa e Sal Da Vinci sono nella top 5 della terza serata

Classifica Sanremo 2026 terza serata, top 5 con Sal Da Vinci, Arisa, Serena Brancale, Sayf e LuchèSi è conclusa la terza serata del Festival di Sanremo 2026, sul palco 15 dei 30 Big in gara.

Leggi anche: Sanremo 2026, la classifica provvisoria della terza serata: Sal Da Vinci, Arisa, Sayf, Luchè e Serena Brancale – Il video

SANREMO 2026: LA FINALE DELLE NUOVE PROPOSTE NELLA TERZA SERATA. INFO E SCALETTA

Temi più discussi: Sanremo 2026, Arisa con Magica favola. Testo e recensione della canzone; Sanremo 2026, Arisa chi è: esordi, sfogo contro Amadeus e tricotillomania. Testo e significato del brano 'Magica favola'; Arisa in gara a Sanremo 2026 con Magica Favola: testo e significato del brano; Magica favola di Arisa, il significato del testo a Sanremo 2026.

Sanremo 2026, nella terza serata al top Arisa, Sayf, Luchè, Serena Brancale, Sal Da VinciSenza ordine di piazzamento. Eros Ramazzotti e Alicia Keys, il duetto infiamma l'Ariston. L'ovazione per Mogol premio alla carriera. Nicolò Filippucci vince tra le Nuove Proposte (ANSA) ... ansa.it

Classifica Sanremo 2026, i primi 5 cantanti dopo la terza serata (e le precedenti)Leggi su Sky TG24 l'articolo Classifica Sanremo 2026, i primi 5 cantanti dopo la terza serata (e le precedenti) ... tg24.sky.it

La Top 5 della terza serata di Sanremo 2026 è questa: Arisa, Sayf, Luchè, Sal Da Vinci e Serena Brancale. Tornano tutte e tre le giurie - Televoto, Radio e Sala Stampa al 33,3% ciascuno. Si confermano Brancale e Arisa. Entrano tre nomi nuovi, tra cui Sal Da - facebook.com facebook

#Sanremo, #Arisa, #Fulminacci, #Brancale, #Ditonellapiaga, #Fedez e #Masini nella cinquina provvisoria. La prima serata del festival della canzone seguita da nove milioni seicentomila telespettatori. Al #Tg2Rai ore 13,00 #25febbraio x.com