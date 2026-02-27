Sanremo 2026 | anticipazioni ospiti e cantanti della quarta serata del Festival

Nella quarta serata del Festival di Sanremo 2026 sono previste esibizioni di diversi cantanti e ospiti speciali. Durante la serata si svolgeranno anche i momenti dedicati alle cover e ai duetti tra artisti. Sono stati annunciati i nomi dei partecipanti e gli ospiti che saliranno sul palco, ma i dettagli sulle performance rimangono ancora riservati. La serata prosegue con l’attenzione del pubblico rivolta alle esibizioni in programma.

Stasera, venerdì 27 febbraio 2026, alle ore 20,30 su Rai 1 va in scena la quarta serata del Festival di Sanremo 2026 (quella delle Cover, duetti), kermesse canora giunta alla 76esima edizione e anche quest'anno affidata alla direzione artistica e conduzione di Carlo Conti. Ma vediamo insieme tutte le informazioni sulla quarta serata della 76esima edizione del Festival di Sanremo. La quarta serata del Festival di Sanremo sarà condotta da Carlo Conti, Laura Pausini e Bianca Balti. Per quanto riguarda gli ospiti: Caterina Caselli, Vincenzo Schettini, Francesco Gabbani (Suzuki Stage), Max Pezzali (Nave Costa). Sul palco dell'Ariston vedremo poi tantissimi artisti che si esibiranno in duetto con i cantanti in gara.