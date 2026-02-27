Alicia Keys è salita sul palco di Sanremo 2026 durante la serata con Eros Ramazzotti. La cantautrice statunitense ha interpretato il brano ‘L’aurora’, attirando l’attenzione del pubblico. La sua presenza si è confrontata con quella del cantante italiano, creando un momento di forte impatto. La performance ha suscitato interesse tra gli spettatori presenti all’Ariston.

Alicia Keys come Mariah Carey. La cantautrice statunitense, super ospite a Sanremo assieme a Eros Ramazzotti, si è esibita sul palco dell’Ariston con il brano ‘ L’aurora ‘. E come per Mariah Carey alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi 2026 di Milano-Cortina, anche l’artista di New York ha optato per il gobbo con la trascrizione fonetica. Dettaglio che non è passato inosservato sui social, neanche stavolta. Il gobbo di Alicia Keys a #Sannremo2026 batte quello di Mariah Carey alle Olimpiadi pic.twitter.comTLjFP6UmnY — Il Grande Flagello (@grandeflagello) February 27, 2026 Alicia Keys senza audio, Carlo Conti: “Che figura”. Alicia Keys durante la serata è incappata in un problema tecnico che ha ritardo di qualche minuto la sua esibizione. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Sanremo 2026, Alicia Keys e il gobbo come Mariah Carey

Leggi anche: Sanremo 2026, Alicia Keys come Mariah Carey: il segreto del ‘gobbo’

Leggi anche: Il gobbo di Alicia Keys a Sanremo fa impazzire il web. Ecco «L’Aurora» di Eros Ramazzotti fatta a pezzi per la star (come Mariah Carey) – Il video

Il gobbo colpisce ancora: dopo Mariah Carey, arriva l’italiano “trascritto” di Alicia Keys

Altri contenuti e aggiornamenti legati alla news.

Temi più discussi: Alicia Keys in Empire State of Mind, il testo cambia: Sanremo al posto di New York; Alicia Keys all’Ariston duetta con Ramazzotti: Cantare in italiano su quel palco sarà magia; Sanremo 2026, Eros Ramazzotti e Alicia Keys superospiti: com'è nata la collaborazione; Sanremo, la scaletta di stasera, arrivano Eros Ramazzotti e Alicia Keys.

A Sanremo Alicia Keys con gli orecchini ispirati ai bulloni delle Ferrari e quella voce che ci fatto venire i brividiAlicia Keys con il soul in italiano, jumpsuit e gioielli Ferrari by Rocco Iannone, riscrive Empire State of Mind e la dedica a Sanremo ... vogue.it

Sanremo 2026, Alicia Keys si blocca prima di cantare, Conti interviene e Ramazzotti sbotta: Non è colpa mia. Ma poi è apoteosiNella terza puntata del Festival di Sanremo arrivano Eros Ramazzotti e Alicia Keys, che si esibiscono in un duetto storico. Il problema tecnico li blocca, Conti costretto alla pubblicità, mentre il ca ... libero.it

Alicia keys abbraccia il pubblico italiano fuori dall’Ariston #aliciakeys #sanremo2026 #extrafestival #radior101 - facebook.com facebook

Eros Ramazzotti e Alicia Keys incantano con 'L'Aurora': è standing ovation x.com