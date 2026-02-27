Sanremo 2026 Alicia Keys come Mariah Carey | il segreto del ‘gobbo’

Il 26 febbraio, durante il Festival di Sanremo 2026, Alicia Keys è salita sul palco insieme a Eros Ramazzotti. La cantante ha eseguito il brano 'L'Aurora', attirando l’attenzione del pubblico. La sua presenza tra gli ospiti internazionali ha fatto parlare di sé, mentre il suo stile e la sua performance sono stati al centro delle discussioni.

(Adnkronos) – Alicia Keys come Mariah Carey. La star internazionale che ieri, giovedì 26 febbraio, è stata super ospite al Festival di Sanremo 2026 con Eros Ramazzotti si è esibita sulle note del brano 'L'Aurora'. Un'esibizione che ha colpito il pubblico dell'Ariston e quello da casa, in cui la cantante ha mostrato una certa padronanza del testo in italiano. Ma il trucco arriva proprio dal gobbo. Un video diventato virale sui social, mostra il testo che scorreva sotto gli occhi di Alicia Keys dove ogni parola del brano veniva tradotta in un vocabolo che riproduce la pronuncia più vicina all'originale italiano. "Sah-Rah, Sah-Rah, L’Ow-Roh-Rah", si legge sul gobbo. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

