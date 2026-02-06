Mariah Carey e il segreto del ‘gobbo’ nella cerimonia di Milano Cortina

Mariah Carey ha aperto le Olimpiadi di Milano Cortina 2026 con uno spettacolo che ha sorpreso tutti. La cantante americana si è presentata sul palco, ma qualcosa non è andato come previsto: ha mostrato un ‘gobbo’ durante la sua esibizione. I presenti hanno notato il cambiamento nel suo atteggiamento e alcuni si sono chiesti se ci siano motivi di salute dietro questa sorpresa. La cantante, comunque, ha continuato a cantare senza perdere il sorriso, lasciando gli spettatori a chiedersi cosa ci sia dietro quel piccolo imprevisto.

(Adnkronos) – Mariah Carey protagonista della cerimonia d'apertura delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. La star americana si esibisce a San Siro sulle note di Nel Blu, dipinto di Blu. La versione del capolavoro di Domenico Modugno proposta da Carey strappa applausi al pubblico di San Siro, la cantante offre un'interpretazione appassionata con una certa padronanza del testo in italiano. Un aiuto fondamentale, probabilmente, arriva dal gobbo 'sui generis'. I video realizzati allo stadio e pubblicati sui social mostrano il testo che scorre sotto gli occhi di Mariah Carey: ogni parola viene 'tradotta' in un vocabolo che riproduce la pronuncia più vicina all'originale italiano.🔗 Leggi su Periodicodaily.comImmagine generica

