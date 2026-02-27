Stasera al Festival di Sanremo si svolge la tradizionale serata delle cover, con trenta artisti in gara che si esibiscono accompagnati dai loro ospiti. Tra le esibizioni, spicca quella di Alessandro Siani, che si presenta come il mister X della serata. La manifestazione si svolge all’Ariston, dove i cantanti interpretano brani del repertorio italiano e internazionale.

Questa sera, venerdì 27 febbraio, all’Ariston sono di scena le cover, appuntamento cult del festival di Sanremo: i trenta artisti in gara si esibiscono insieme ai loro ospiti, con una canzone scelta tra i brani del grande repertorio italiano o internazionale. Carlo Conti, in compagnia di Giorgia Cardinaletti, in diretta al Tg1 ha svelato l'ospite di stasera: il mister X non era nè Pieraccioni, nè Celentano, ma Alessandro Siani. L'elenco dei duetti e delle cover Questo l’elenco completo dei duetti e delle cover. Arisa con Il Coro Teatro Regio di Parma - «Quello che le donne non dicono"; Bambole di Pezza con Cristina D’Avena - «Occhi... 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Festival di Sanremo, è la serata delle cover. E il mister X di stasera è... Alessandro Siani

Quanto guadagna Alessandro Siani: stipendio e cachet per il Festival di Sanremo 2026Alessandro Siani è il co-conduttore (mister x) misterioso della quarta serata del Festival di Sanremo 2026.

Sanremo 2026, gli abiti di Alessandro Siani al Festival: look e stilistaQuali sono gli abiti di Alessandro Siani, indossati stasera nel corso della quarta serata del Festival di Sanremo 2026? Per la 76esima edizione della...

Sanremo 2026, la diretta della quarta serata: Bianca Balti c'è, il sogno Monica Belucci, lite nel backstage, classifica e scaletta ufficialeDalla scaletta ufficiale ai super ospiti (a sorpresa), dal vincitore alla classifica finale: la serata dei duetti e delle cover in diretta dall’Ariston stasera 27 febbraio 2026. libero.it

Festival di Sanremo, il coro delle persone con disabilità tra le polemiche. La mamma di un corista: «Si sono meritati quel palco: la disabilità mentale non trova quasi mai ...Oltre a raccogliere molti applausi, il coro Anffass è anche stato contestato. Per Valentina Tomirotti, attivista, «ancora una volta la disabilità entra a Sanremo come spazio di gratitudine reciproca t ... vanityfair.it

Mister X è Alessandro Siani, mi dicono. #Sanremo2026 x.com

