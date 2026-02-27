La quarta serata di Sanremo 2026 si apre con la fase dedicata alle cover e ai duetti, interrompendo momentaneamente la competizione principale. Durante l’evento, Bianca Balti affianca Carlo Conti e Laura Pausini nel condurre lo show, che premia le esibizioni più apprezzate senza alterare la classifica degli inediti in gara. La serata si svolge senza modificare i punteggi ufficiali della competizione principale.

La quarta serata di Sanremo 2026 mette temporaneamente in pausa la competizione principale per dare spazio all’attesissimo appuntamento con i duetti e le cover, una sfida parallela che premierà l’esibizione migliore senza però influenzare la classifica generale degli inediti. Sul palco dell’Ariston, i conduttori Carlo Conti e Laura Pausini saranno affiancati da Bianca Balti; la modella torna sotto i riflettori per un’occasione di puro intrattenimento, portando con sé il peso di un anno particolarmente complesso vissuto lontano dalle telecamere. 21:05 – Eddie Brock canta con Fabrizio MoroEddie Brock canta “Portami via” con Fabrizio Moro e alla fine dell’esibizione dice: “Sto ancora tremando”. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Sanremo 2026, al via la serata delle cover: Bianca Balti affianca Carlo Conti e Laura Pausini

Carlo Conti annuncia Bianca Balti nella serata delle cover a Sanremo e una sorpresa dedicata a Pippo BaudoCarlo Conti annuncia il ritorno di Bianca Balti a Sanremo e svela il tributo a Pippo Baudo: "Ho dedicato il mio camerino a lui".

Laura Pausini affianca Carlo Conti a Sanremo 2026La marcia di avvicinamento al Festival di Sanremo 2026 entra prepotentemente nel vivo con l’annuncio di chi affiancherà Carlo Conti nella conduzione...

Una selezione di contenuti sullo stesso tema.

Temi più discussi: Sanremo 2026 al via. La prima classifica provvisoria: Arisa, Fulminacci, Brancale, Ditonellapiaga, Fedez-Masini; Sanremo 2026, al via la prima serata.; Sanremo 2026 al via: scaletta dei cantanti, ospiti e anticipazioni, tutto quello che c'è da sapere sulla prima serata; Sanremo 2026 al via: la voce di Pippo Baudo apre la puntata, sul palco Tiziano Ferro e Olly. La stampa premia Arisa, Fulminacci, Serena Brancale, Ditonellapiaga, Fedez&Masini.

Sanremo 2026, al via la serata delle cover: Bianca Balti affianca Carlo Conti e Laura PausiniLa quarta serata di Sanremo 2026 mette temporaneamente in pausa la competizione principale per dare spazio all'attesissimo appuntamento con i duetti e le ... thesocialpost.it

Sanremo 2026, Fabrizio Moro chi è: la cover con Eddie BrockFabrizio Moro tra i protagonisti della serata delle cover del Festival di Sanremo 2026, venerdì 27 febbraio. Sul palco dell’Ariston interpreta il suo celebre brano del 2017 (presentato al Festival) ... adnkronos.com

SANREMO | E' la serata delle cover, torna sul palco Bianca Balti. Il via con un medley di Laura Pausini. Svelata l'identità di Mister X, è Alessandro Siani #sanremo #sanremo2026 #ANSA https://www.ansa.it/sito/notizie/cultura/musica/speciali/sanremo_2026/20 - facebook.com facebook

Sanremo, la diretta della quarta serata: è il momento delle cover. Da TonyPitony alle Las Ketchup, fino al ritorno di Bianca Balti co-conduttrice. Ecco che cosa succederà x.com