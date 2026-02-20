Carlo Conti annuncia Bianca Balti nella serata delle cover a Sanremo e una sorpresa dedicata a Pippo Baudo
Carlo Conti ha annunciato la partecipazione di Bianca Balti alla serata delle cover a Sanremo, sorprendendo il pubblico. La modella sfilerà con un look speciale e un omaggio dedicato a Pippo Baudo, che ha scelto di dedicare il suo camerino a quest’ultimo. La presenza di Balti aggiunge un tocco di stile al festival, mentre il tributo a Baudo si prepara a essere uno dei momenti più emozionanti della serata. La scena si prepara a vivere un’altra serata di sorprese.
Carlo Conti annuncia il ritorno di Bianca Balti a Sanremo e svela il tributo a Pippo Baudo: "Ho dedicato il mio camerino a lui". Sul futuro: "Mi fermo, ma del doman non c'è certezza".🔗 Leggi su Fanpage.it
