laura pausini affianca carlo conti a sanremo 2026

Per il Festival di Sanremo 2026, in programma dal 24 al 28 febbraio su Rai 1, si annuncia una collaborazione di rilievo: Laura Pausini affiancherà Carlo Conti nella conduzione delle cinque serate. L’annuncio segna l’inizio della fase di preparazione dell’evento, che si preannuncia ricco di novità e di attenzione da parte del pubblico e degli addetti ai lavori.

La marcia di avvicinamento al Festival di Sanremo 2026 entra prepotentemente nel vivo con l’annuncio di chi affiancherà Carlo Conti nella conduzione delle cinque serate, dal 24 al 28 febbraio, su Rai 1. A salire sul palco del Teatro Ariston con il conduttore e direttore artistico della kermesse sarà Laura Pausini, presente dal martedì alla serata finale del sabato. È lo stesso Conti, intervenuto al TG1 insieme alla cantante, ad ufficializzare la co-conduzione del 76° Festival. Il commento di Laura Pausini. Sanremo è il mio destino. Il mio sorriso. La mia tentazione. La mia paura. A Sanremo sono nata artisticamente nel 1993 e quest’anno torno orgogliosa e commossa perché con tutto l’onore e la gioia del mondo condurrò con Carlo Conti la 76° edizione del Festival. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

