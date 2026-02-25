Sanremo 2026 a che ora inizia la seconda serata del Festival | orario

A che ora inizia la seconda serata del Festival di Sanremo 2026 in programma stasera, 25 febbraio, su Rai 1? Ognuna delle cinque serate in programma andrà in onda sul principale canale della Rai in prima serata a partire dalle ore 20,35. In tutto andranno in onda cinque puntate (serate): la prima martedì 24 febbraio 2026; l’ultima sabato 28 febbraio 2026. Ma vediamo insieme la programmazione di Rai 1 per il Festival della canzone italiana: Ma quanto dura (durata) ogni serata del Festival di Sanremo 2026? La messa in onda – come detto – è in programma dalle ore 20,35 a tarda notte. Indicativamente tra l’una e le due di notte, se non più tardi visti i tantissimi (30) cantanti in gara. Abbiamo visto a che ora inizia la seconda serata del Festival di Sanremo 2026, ma dove vederlo in diretta tv e live streaming? Le cinque serate della kermesse canora andranno in onda dal 24 al 28 febbraio 2026 in prima serata tv (ore 20,30 circa) su Rai 1. 🔗 Leggi su Tpi.it

