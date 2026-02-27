Sanpellegrino risultati positivi | arriva un premio di 2.900 euro

Nestlé Italia ha premiato con 2.900 euro 2.500 dipendenti dopo aver registrato ricavi superiori a 89 milioni di franchi. La multinazionale ha annunciato ufficialmente il riconoscimento, che si inserisce in un piano di premi legati ai risultati economici dell’azienda. La notizia arriva in un momento di particolare attenzione alle performance aziendali e alle politiche di incentivazione del personale.

IL PREMIO. Il riconoscimento di Nestlè Italia ai 2.500 dipendenti della multinazionale. Ricavi a oltre 89 milioni di franchi. Acque, si lavora alla parziale cessione. Il Gruppo Nestlé in Italia corrisponderà un premio di produzione fino a 2.900 euro ai suoi 2.500 dipendenti, compresi i circa 500 addetti dello stabilimento Sanpellegrino di Ruspino. Il premio è frutto della contrattazione sindacale con Fai-Cisl, Flai-Cgil e Uila-Uil ed è stato deciso a fronte dei risultati raggiunti nel 2025. Complessivamente la multinazionale, in Italia, ha erogato ai suoi addetti 13.925 euro negli ultimi cinque anni. Marco Travaglia, presidente e amministratore delegato di Nestlé Italia afferma: «Siamo contenti di poter confermare anche quest'anno un importante premio di produzione.