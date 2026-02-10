Premio per i dipendenti | Ferrari distribuisce fino a 14.900 euro Giusto festeggiare i risultati con tutti

Ferrari distribuisce fino a 14.900 euro ai dipendenti. La casa di Maranello ha deciso di premiare i suoi lavoratori con bonus che arrivano quasi a 15 mila euro, in un anno che si conferma positivo. La decisione arriva dopo i risultati record dei ricavi netti, che hanno fatto tirare un sospiro di sollievo e motivare lo staff. La festa per i risultati si fa con tutti, senza esclusioni.

Maranello (Modena), 10 febbraio 2026 – Ancora un anno d'oro per la Ferrari che festeggia ricavi netti pari a 7.146 milioni di euro, in crescita del 7%. L'utile operativo (Ebit) è stato pari a 2.110 milioni di euro, in aumento del 12% rispetto all'anno precedente, con un margine dell'Utile operativo (Ebit) pari al 29,5%. L'utile netto è stato pari a 1.600 milioni di euro e l'utile diluito per azione pari a 8,96 euro. Il portafoglio ordini si estende verso la fine del 2027.

