Sanità | a Cascina e San Giuliano Terme arrivano tre nuovi medici di famiglia

A partire da gennaio, l'Azienda USL Toscana nord ovest introdurrà tre nuovi medici di famiglia, uno a Cascina e due a San Giuliano Terme. Questa iniziativa mira a rafforzare l’assistenza sanitaria nelle aree interessate, garantendo un miglior servizio ai cittadini. L’arrivo di nuovi professionisti rappresenta un passo importante per migliorare l’accesso alle cure e sostenere i bisogni della comunità locale.

L'Azienda USL Toscana nord ovest informa che dal prossimo mese di gennaio entreranno in servizio tre nuovi medici di famiglia: uno a Cascina e due a San Giuliano Terme.A Cascina, dal 12 gennaio, entrerà in servizio la dottoressa Caterina Cutrullà Bardari; a San Giuliano, dal 7 gennaio, entrerà in. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

Leggi anche: Raccontare il futuro: il progetto di contrasto alla povertà educativa sostenuto da Fondazione Pisa. Al via laboratori e corsi gratuiti per bambine e bambini a Pisa, Cascina e San Giuliano Terme

Leggi anche: San Giuliano Terme, il Comune cambia 'volto': trasmessi i nuovi emblemi araldici alla Presidenza del Consiglio

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Bergamo, inaugurata la Cascina San Giuliano: primo centro italiano di formazione permanente per l'irrigazione 4.0 - Il terreno era un vecchio feudo che ha preso il nome da San Giuliano l’Ospitaliere, il santo che ammazzò per sbaglio i ... ilmessaggero.it

San Giuliano, incendio in una cascina: 15 vitelli morti e fienile distrutto - La Coldiretti di Milano Lodi e Monza Brianza ha già mobilitato i propri ... quotidiano.net

San Giuliano Milanese, rogo in cascina: strage di vitelli, 15 animali morti -Foto - È avvenuto ieri verso le 9 di sera nella cascina dell'azienda agricola Bonetti di San Giuliano Milanese, nei campi dietro l'area dove sorgono diversi ... leggo.it

A portata di Click. Martedì 23 dicembre la Sanità digitale della Regione Toscana LIVE dalle 9 sui 91.1-91.6 FM, in DAB+, in streaming su puntoradio.fm e cascinanotizie.it, sulla App PuntoRadioFM Argomento della quarta puntata (la prima di una serie sul t - facebook.com facebook