Sanità Giuliano UGL | Divario Nord-Sud ancora grande criticità Subito soluzioni per garantire cure di qualità a tutti gli italiani

Il divario tra Nord e Sud nella sanità italiana rimane una criticità evidente, come evidenziato dai dati di Agenas. Gianluca Giuliano, segretario nazionale della UGL Salute, sottolinea l’urgenza di adottare soluzioni rapide per garantire a tutti gli italiani un’assistenza di qualità, riducendo le disuguaglianze nel sistema sanitario.

"I dati resi noti da Agenas – afferma il Segretario nazionale della UGL Salute, Gianluca Giuliano – confermano ancora una volta la profonda frattura tra Nord e Sud nell'erogazione delle cure ospedaliere. Dalla qualità degli interventi di chirurgia oncologica alla rapidità delle procedure salvavita, fino all'assistenza in gravidanza e parto, emerge una criticità che rischia di trasformarsi in una diseguaglianza strutturale del diritto alla salute." "Accogliamo positivamente – prosegue Giuliano – lo sforzo del Ministero della Salute e l'impegno evidenziato dal ministro Schillaci nell'introdurre standard nazionali e strumenti di monitoraggio più rigorosi.

