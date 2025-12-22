Manovra da sindacati medici e dirigenti sanitari arriva bocciatura | Disastro per Ssn

Roma, 22 dic. (Adnkronos Salute) - Anche questa Manovra economica "si è consumata sulla pelle dei medici", dipendenti e convenzionati, e dei dirigenti sanitari. "È chiaro a tutti ora come non solo il ministero della Salute sia 'ostaggio' del Mef, ma cosa ancor più grave, che lo sia l'intero Governo. E le conseguenze di questo braccio di ferro sono estremamente offensive per tutti coloro che quotidianamente lavorano per garantire la salute dei cittadini". È una bocciatura senza appello quella che arriva dai sindacati Anaao Assomed, Cimo-Fesmed, Fimmg, Fimp e Sumai in rappresentanza dei medici dipendenti e convenzionati e dei dirigenti sanitari. 🔗 Leggi su Iltempo.it

