Manovra da sindacati medici e dirigenti sanitari arriva bocciatura | Disastro per Ssn
Roma, 22 dic. (Adnkronos Salute) - Anche questa Manovra economica "si è consumata sulla pelle dei medici", dipendenti e convenzionati, e dei dirigenti sanitari. "È chiaro a tutti ora come non solo il ministero della Salute sia 'ostaggio' del Mef, ma cosa ancor più grave, che lo sia l'intero Governo. E le conseguenze di questo braccio di ferro sono estremamente offensive per tutti coloro che quotidianamente lavorano per garantire la salute dei cittadini". È una bocciatura senza appello quella che arriva dai sindacati Anaao Assomed, Cimo-Fesmed, Fimmg, Fimp e Sumai in rappresentanza dei medici dipendenti e convenzionati e dei dirigenti sanitari. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Leggi anche: Manovra Economica: Anaao Chiede Stipendi Medici e Dirigenti Sanitari Adeguati alla Media Europea
Leggi anche: Sanità, Contratto Dirigenti Medici, Veterinari e Sanitari, siglata la preintesa
Manovra: Governo punta a rilancio Ssn e piano assunzioni per 7.300 nuovi medici e infermieri - ADNKRONOS; Manovra 2026. “Salviamo l'emendamento Zaffini”. L’appello di Anaao e Cimo a Giorgia Meloni; Manovra, assunzioni e stipendi nel Ssn: che cosa cambia per i medici; Manovra, nelle grandi città casa fuori da Isee fino a 200mila euro.
Manovra, da sindacati medici e dirigenti sanitari arriva bocciatura: "Disastro per Ssn" - Anche questa Manovra economica "si è consumata sulla pelle dei medici", dipendenti e convenzionati, e dei dirigenti sanitari. adnkronos.com
Manovra 2026, sindacati medici all’attacco: “Un disastro per il Ssn” - Fesmed, Fimmg, Fimp e Sumai accusano il Mef di aver commissariato il Governo e di aver cancellato misure attese per dirigenti e convenzionati ... doctor33.it
Manovra. Fp Cgil Medici e Dirigenti Ssn: “Penalizza Dirigenti medici, veterinari e sanitari” - “Un errore firmare la preintesa di un contratto già povero a scatola chiusa e ora il finanziamento previsto per i Dirigenti Sanitari è 6 volte inferiore a quello ... quotidianosanita.it
Il governatore Acquaroli ha incontrato i sindacati, ma pesa la manovra del Governo - facebook.com facebook
#Manovra2026, uno dei capitoli più delicati è già riuscito ad accendere un acceso dibattito politico e sociale: nel #maxiemendamento del #Governo spunta la stretta sull’attuale meccanismo del #riscatto della #laurea che fa infuriare i #sindacati x.com
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.