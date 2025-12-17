Monitoraggio delle strade di Bari | telecamere intelligenti per scoprire gli errori nei lavori di ripristino dell' asfalto
Il monitoraggio delle strade di Bari si avvale di telecamere intelligenti per individuare eventuali errori nei lavori di ripristino dell'asfalto. Durante l'ultimo weekend, il sistema informatico ha raccolto e analizzato oltre un milione di immagini, contribuendo a migliorare la qualità delle manutenzioni stradali e a garantire una maggiore sicurezza per gli utenti.
Il sistema informatico ha permesso di raccogliere, durante l'ultimo weekend, un milione e 100mila immagini, già elaborate. Sono questi i primi dati che giungono dal monitoraggio del manto stradale, effettuato a Bari tramite un innovativo impianto dotato di Intelligenza Artificiale e montato su un. 🔗 Leggi su Baritoday.it
Leggi anche: Bolzano, telecamere intelligenti fuori legge: il Garante ferma il monitoraggio targhe e richiama la PA alla legalità
Leggi anche: Lavori in pieno centro storico, tre giorni di cantieri: strade chiuse e modifiche al traffico
Cento nuove telecamere per scrutare le strade di Bari
Bari sperimenta il monitoraggio digitale del manto stradale su 200 km di strade - La sperimentazione coinvolgerà circa 200 chilometri di strade comunali, con particolare concentrazione nei Municipi III e IV, e interesserà anche alcune aree dei Municipi I, II e V che negli ultimi du ... giornaledipuglia.com
Strade sicure con il monitoraggio digitale dell’Intelligenza Artificiale - A Bari parte la sperimentazione su 200 km per controllare il manto stradale dopo il ripristino dei sottoservizi Usare l’Intelligenza Artificiale per monitorare la qualità e la sicurezza del manto stra ... ambienteambienti.com
Strade sempre più pericolose Il dato sui pedoni morti a Palermo nel 2025 arriva dall’Osservatorio Pedoni ASAPS-SAPIDATA Un monitoraggio indipendente, aggiornato settimanalmente, usato da molti media nazionali Secondo queste rilevazioni, - facebook.com facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.