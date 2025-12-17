Monitoraggio delle strade di Bari | telecamere intelligenti per scoprire gli errori nei lavori di ripristino dell' asfalto

Il monitoraggio delle strade di Bari si avvale di telecamere intelligenti per individuare eventuali errori nei lavori di ripristino dell'asfalto. Durante l'ultimo weekend, il sistema informatico ha raccolto e analizzato oltre un milione di immagini, contribuendo a migliorare la qualità delle manutenzioni stradali e a garantire una maggiore sicurezza per gli utenti.

Il sistema informatico ha permesso di raccogliere, durante l'ultimo weekend, un milione e 100mila immagini, già elaborate. Sono questi i primi dati che giungono dal monitoraggio del manto stradale, effettuato a Bari tramite un innovativo impianto dotato di Intelligenza Artificiale e montato su un. 🔗 Leggi su Baritoday.it

