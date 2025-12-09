Lavori sulla provinciale Dismano per il ripristino dell' asfalto | tratto di strada sospeso per tre giorni
Per consentire l’esecuzione, da parte della Provincia di Ravenna, di lavori di ripristino del manto stradale a San Zaccaria, lungo la strada provinciale 118 “Umbro Casentinese Romagnola - tratto Dismano”, dalle 6 di giovedì 11 dicembre alle 12 di sabato 13 è prevista, salvo avverse condizioni. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
Lavori per la ciclabile di Mucinasso, senso unico alternato lungo la Provinciale di Carpaneto
Completati i lavori di manutenzione straordinaria sulla strada provinciale 156 dir
Il valore complessivo dei lavori sul territorio provinciale di Ferrara supera gli 800 milioni, la metà è nel capoluogo Ance sul caro-materiali: “Molte imprese anticipano risorse proprie, ma così non si regge” - facebook.com Vai su Facebook
San Zaccaria: da giovedì a sabato circolazione sospesa lungo la provinciale 118 Dismano per lavori di ripristino della pavimentazione stradale - Per consentire l’esecuzione, da parte della Provincia di Ravenna, di lavori di ripristino del manto stradale a San Zaccaria, lungo la strada provinciale 118 “Umbro Casentinese Romagnola – tratto Disma ... Scrive ravennawebtv.it
