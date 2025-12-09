Lavori sulla provinciale Dismano per il ripristino dell' asfalto | tratto di strada sospeso per tre giorni

Ravennatoday.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Per consentire l’esecuzione, da parte della Provincia di Ravenna, di lavori di ripristino del manto stradale a San Zaccaria, lungo la strada provinciale 118 “Umbro Casentinese Romagnola - tratto Dismano”, dalle 6 di giovedì 11 dicembre alle 12 di sabato 13 è prevista, salvo avverse condizioni. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

