SAN MARINO SONG CONTEST 2026 | I 10 BIG E IL COMMENTO DI SIMONA VENTURA

Oggi si è svolta una conferenza stampa presso Casa Sanremo, durante la quale sono stati annunciati i dieci artisti che accederanno direttamente alla finale del San Marino Song Contest 2026. La presentazione ha attirato l'attenzione di pubblico e media, creando aspettative sulla manifestazione musicale che si terrà nei prossimi mesi. La giornata ha segnato un passo importante nel percorso di selezione dei partecipanti, lasciando aperte le discussioni sul futuro della competizione.

Si è tenuta oggi la Conferenza stampa, a Casa Sanremo, durante la quale sono stati svelati i 10 big che hanno l'acceso diretto alla finale di San Marino Song Contest 2026. Presenti il direttore generale di San Marino Rtv Roberto Sergio e Simona Ventura, conduttrice della finalissima del 6 marzo, che hanno annunciato importanti novità sul San Marino Song Contest. Durante la conferenza, sono state rese note le dieci Wild Card, già qualificate alla finale, con il sogno di partecipare all'Eurovision Song Contest come rappresentanti di San Martino. A questi, si aggiungeranno dieci dei quaranta semifinalisti, che si esibiranno tra il 4 ed il 5 marzo.