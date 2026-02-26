Al San Marino Song Contest 2026 si stanno preparando dieci artisti pronti a portare il loro sound sul palco. Tra loro ci sono nomi noti e alcune sorprese, tutti in corsa per conquistare il pubblico e la giuria. La manifestazione promette di mettere in mostra varietà musicale e personalità diverse, creando un’atmosfera di grande attesa e curiosità.

Dolcenera, Rosa Chemical, Paolo Belli, L’Orchestraccia e. Boy George. Basta pronunciare questi nomi per sentire il battito della finale del San Marino Song Contest 2026, venerdì prossimo al Teatro Nuovo di Dogana, dove dieci ’big’ trasformeranno il palco in un campo di gioco tra generi, culture e storie musicali. Non è solo un festival: è un crocevia di ritorni attesi, di icone internazionali e di talenti che hanno già calcato il palco del Festival di Sanremo, tutti pronti a tessere la propria trama sonora in un’orchestrazione europea di fascino e adrenalina. Dal deserto degli Emirati Arabi Uniti arrivano Andreas Habibi ft. Aura con All We Need Is Love, dalla Romania Edward Maya ft. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - San Marino Song Contest 2026, battito pop sul Titano: chi sono i 10 big in gara

SAN MARINO SONG CONTEST 2026: I 10 BIG E IL COMMENTO DI SIMONA VENTURASi è tenuta oggi la Conferenza stampa, a Casa Sanremo, durante la quale sono stati svelati i 10 big che hanno l’acceso diretto alla finale di San...

SAN MARINO SONG CONTEST 2026: I 10 BIG E SIMONA VENTURA FIRMA FINO AL 2028Si è tenuta oggi la Conferenza stampa, a Casa Sanremo, durante la quale sono stati svelati i 10 big che hanno l’acceso diretto alla finale di San...

GINAxC - Exclusive Eurovision San Marino Song Contest 2026 Audition Clip

Temi più discussi: San Marino Song Contest, nomi noti ed ex eurovisivi fra i 40 semifinalisti; San Marino Song Contest: ecco i primi 20 semifinalisti; Morgan e Red Ronnie nella giuria di San Marino Song Contest 2026?; San Marino Song Contest 2026, da Morgan alla zia più famosa d'Italia: ecco come sarà composta la giuria. Anteprima.

San Marino Song Contest, ecco gli artisti in gara: c’è anche Boy George (oltre Dolcenera e Rosa Chemical). In giuria MorganBoy George in gara all’Eurovision Song Contest per la Repubblica di San Marino: il microstato sogna in grande, quest’anno. Sono stati annunciati i nomi dei nove artisti in gara ... corriereadriatico.it

San Marino Song Contest 2026, da Dolcenera a Rosa Chemical: ecco chi va in finale. Tanta Italia anche in giuriaIl San Marino Song Contest 2026 entra nel vivo e svela le 10 Wild Card che accederanno direttamente alla finale del 6 marzo 2026 al Teatro Nuovo di Dogana. In palio c’è un ... ilgazzettino.it

Il San Marino Song Contest 2026 alza il sipario! Svelati i 10 Big che si contenderanno la finale del 6 marzo in una edizione sempre più internazionale, presentata da Simona Ventura e con la direzione artistica di Massimo Bonelli. Sul palco nomi di primo pi facebook

Referendum, "Le ragioni del No": a San Marino con i rappresentanti dei comitati riminesi x.com