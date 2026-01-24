shoah e genocidi a san giorgio del sannio un convegno per tenere viva la memoria

A San Giorgio del Sannio, si terrà un convegno promosso da CGIL, SPI CGIL, ANPI Benevento e il Comitato a difesa della Costituzione del Medio Calore, finalizzato a mantenere viva la memoria della Shoah e dei genocidi successivi alla Seconda guerra mondiale. L’iniziativa intende sottolineare l’importanza di ricordare e riflettere su questi eventi, affinché simili tragedie non si ripetano.

L'iniziativa di CGIL, SPI CGIL, ANPI Benevento e Comitato a difesa della Costituzione del Medio Calore I genocidi avvenuti dopo la Seconda guerra mondiale non possono oscurare il ricordo della Shoah, lo sterminio pianificato e scientifico del popolo ebraico. Allo stesso tempo, la tragedia della Shoah non può e non deve occultare gli altri stermini, passati e presenti, che continuano a segnare la storia dell'umanità. È da questa consapevolezza che nasce il convegno promosso dalla CGIL, dal Sindacato Pensionati della CGIL, dall' ANPI di Benevento e dal Comitato a difesa della Costituzione del Medio Calore.

