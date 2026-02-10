La strada segreta del Palatino | la passeggiata più silenziosa di Roma

Se cercate un angolo di Roma lontano dal caos turistico, il colle Palatino offre una sorpresa. A pochi passi dai monumenti più frequentati, c’è una strada nascosta e silenziosa che regala una vista panoramica sulla città. Una passeggiata tranquilla, ideale per chi vuole scoprire un volto diverso della capitale, lontano dai rumori e dalla folla.

C’è una Roma che sfugge all’overtourism e ai rumori del centro, nascosta a pochi passi dai luoghi più affollati della città: sul colle Palatino esiste una strada “ segreta” e panoramica che invita a prendersi del tempo e ad ascoltare il silenzio. Una passeggiata breve ma intensa, durante la quale la storia emerge dalle pietre e il tempo sembra sospeso, offrendoci un modo diverso di attraversare il cuore archeologico della Capitale. La “strada segreta” del Palatino: un percorso sospeso tra Colosseo e Foro. Incastonata tra il Colosseo e l’ Arco di Costantino, la Via di San Bonaventura è una strada storica che risale dolcemente il Palatino, lontana dal traffico e sorprendentemente quieta.🔗 Leggi su Funweek.it

Roma, la città eterna, è un caleidoscopio di storia e bellezza.

