Samsung mette in pausa i successori dei suoi galaxy più rischiosi

Samsung ha deciso di mettere in pausa lo sviluppo dei prossimi modelli della serie Galaxy, considerati più rischiosi. Recentemente, l’azienda ha concentrato le sue attenzioni sulle vendite del Galaxy S25 Edge, mentre si mantiene incerta sulla produzione di un possibile successore del Galaxy Z TriFold. La decisione riguarda specifici dispositivi pieghevoli, senza indicazioni ufficiali su tempistiche o motivazioni precise.

Questo testo analizza l'andamento recente delle principali novità di Samsung nel segmento dei dispositivi pieghevoli, con particolare attenzione alle performance di vendita del Galaxy S25 Edge e all'incertezza che circonda un eventuale seguito al Galaxy Z TriFold. Vengono riportate le osservazioni emerse dopo l'ultimo evento e le prospettive future, basate sui dati disponibili e sulle dichiarazioni ufficiali diffuse ai vertici dell'azienda. Il Galaxy S25 Edge è stato annunciato in una fase di grande attesa, con l'obiettivo di superare la linea di design ultralimine e di offrire prestazioni all'avanguardia. Nonostante l'investimento in tecnologia e branding, le vendite si sono rivelate inferiori alle aspettative, inducendo Samsung a valutare la possibilità di introdurre un eventuale modello successivo nel corso dell'ano.

