Galaxy s26 e galaxy buds 4 cosa aspettarsi dall’evento galaxy unpacked samsung

Samsung annuncia il suo primo grande evento del 2026, previsto per il 25 febbraio a San Francisco. Durante l’appuntamento, l’azienda presenterà la nuova serie Galaxy S26 e gli auricolari Galaxy Buds 4, con dettagli su funzionalità e design. Si parla anche di possibili anticipazioni su occhiali intelligenti e il Galaxy Ring, un nuovo dispositivo indossabile. La presentazione attirerà sicuramente l’attenzione di appassionati e addetti ai lavori, che attendono con interesse le novità di casa Samsung. L’evento si preannuncia ricco di sorprese tecnologiche.

il primo grande evento di samsung nel 2026, in programma il 25 febbraio a san francisco, è atteso con l’esposizione della serie galaxy s26 e degli galaxy buds 4, accompagnati da possibili anticipazioni su occhiali intelligenti, Galaxy Ring e altre sorprese. l’attenzione è rivolta al design, alle prestazioni e alle differenze rispetto al 2025, con chiari accenni a un aumento dei prezzi e a nuove partnership tecnologiche. l’evento verrà trasmesso in diretta su canali ufficiali e offre uno sguardo sulle innovazioni previste per i prossimi mesi. samsung galaxy s26 series. la galaxy s26 series sarà composta da s26, s26 plus e s26 ultra. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

