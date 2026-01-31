Sampdoria-Spezia 1-0 pagelle | Ricci eroe per caso Palma espulso esce tra gli applausi

La Sampdoria batte 1-0 lo Spezia nel derby ligure e torna a sorridere. Ricci segna il gol decisivo e diventa l’eroe inaspettato, mentre Palma lascia il campo tra gli applausi dopo l’espulsione. I tre punti sono oro per la squadra di casa, ora più vicina alla salvezza.

La Sampdoria vince 1-0 il derby ligure contro lo Spezia e guadagna tre punti d'oro nella corda verso la salvezza. Una vittoria arrivata al 90esimo che può dare slancio e motivazioni a una squadra che naviga nelle acque limacciose della zona rossa ormai da due anni. Positivo l'impatto dei nuovi acquisti, da Cicconi a Di Pardo, passando per Begic e Palma. Quest'ultimo espulso (insieme a Vlahovic dello Spezia) dopo una gara praticamente perfetta, a dispetto dei 17 anni. Male, invece, Brunori. Meglio la Samp nel primo tempo, ma l'occasione migliore è dello Spezia con un salvataggio clamoroso di Cicconi su un tiro a botta sicura di Sernicola.🔗 Leggi su Genovatoday.it

La Sampdoria batte lo Spezia 1-0 in un derby combattuto a Genova.

