Avellino-Sampdoria 2-1 pagelle | Brunori spuntato Ghidotti colpevole

Nel match tra Avellino e Sampdoria, conclusosi con il risultato di 2-1, sono emerse alcune criticità nella prestazione della squadra ospite. Nonostante i nuovi acquisti, la formazione blucerchiata ha mostrato difficoltà nella manovra offensiva e alcune incertezze difensive, in particolare tra difesa e portiere. La sconfitta evidenzia la necessità di migliorare l’organizzazione e la concentrazione in trasferta per affrontare meglio le sfide future.

La Sampdoria delude ancora in trasferta. Nonostante i nuovi acquisti, fatica a creare occasioni da goal, paga carissime un paio di incertezze tra difesa e portiere, e torna sconfitta 2-1 da Avellino. Avellino-Sampdoria 2-1: video goal e highlightsIl buon avvio è una falsa speranza, la formazione. 🔗 Leggi su Genovatoday.it Leggi anche: Empoli-Sampdoria 1-1, pagelle: Ghidotti pasticcia, Çuni si sblocca Leggi anche: Sampdoria, ufficiale Brunori: altri quattro colpi in arrivo Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Avellino-Sampdoria 1-0 LIVE: gol di Palumbo, i blucerchiati non pungono; Avellino-Sampdoria, operazione ritorno al successo per i lupi; Avellino-Sampdoria 10 gennaio 2026: orario, arbitro, precedenti e statistiche; Avellino-Sampdoria, prevendita dei biglietti: le info. Sampdoria, anno nuovo vita vecchia: sconfitta per 2-1 ad Avellino - Il primo colpo del mercato di gennaio del ds Mancini scende in campo dal primo minuto in coppia ... ilsecoloxix.it

Avellino-Sampdoria 2-1: i lupi vincono lo scontro salvezza con Palumbo e Tutino - 1 alla Sampdoria nell'ultima giornata del girone di andata del campionato di Serie B. msn.com

Sampdoria sconfitta 2-1 ad Avellino, non bastano il solito Coda e gli esordi di Esposito e Brunori - Partita in salita per il gol alla mezz'ora di Palumbo, in avvio di ripresa Tutino allunga, poi il lungo Var per il rigore di Coda per il vano assalto finale ... telenord.it

Avellino in campo alle 15 per sfidare la Sampdoria. Una partita insidiosa per Biancolino che dovrebbe riproporre il 3-5-2 con Tutino in avanti alla ricerca del goal dell'ex. Due dubbi in mediana, uno a destra l'altro a sinistra - facebook.com facebook

Avellino (AV) Partenio - Lombardi 15:00 Avellino Sampdoria Diretta Tv (Dazn- LaB Channel) Diretta Pre&Post Gara - Prima Tivvù (Ch. 17 DT) Diretta Radiofonica - Radio Punto Nuovo #usavellino1912 #Branco x.com

