Carnevale 2026 più sicuro | divieti su spray petardi e contenitori in vetro nella Riviera delle Palme

La Riviera delle Palme si appresta a vivere il Carnevale 2026 con più controlli. Le autorità hanno deciso di mettere limiti a spray, petardi e contenitori di vetro, per evitare incidenti. L’ordinanza della struttura commissariale di Viale De Gasperi mira a rendere le celebrazioni più sicure, anche regolamentando la vendita di bevande durante le feste.

La Riviera delle Palme si prepara a un Carnevale 2026 sotto stretta sorveglianza. Un’ordinanza della struttura commissariale di Viale De Gasperi introduce una serie di divieti mirati a garantire la sicurezza pubblica durante le manifestazioni, limitando l’uso di oggetti potenzialmente pericolosi e regolamentando la somministrazione di bevande. Le restrizioni saranno in vigore da sabato 14 a martedì 17 febbraio. L’ordinanza, volta a normare le attività nelle zone interessate dal Carnevale, vieta espressamente l’utilizzo di bombolette spray di qualsiasi natura, manganelli, petardi e giochi pirotecnici in luoghi pubblici o aperti al pubblico.🔗 Leggi su Ameve.eu

A partire dal 21 gennaio 2026, il Carnevale di Viareggio vieta l’uso di contenitori di vetro e metallo, bombolette spray, coriandoli non preconfezionati e materiali infiammabili nelle aree della manifestazione.

