samb uniti per la vittoria al riviera porte aperte ai tifosi per la rifinitura

La Samb chiama i suoi tifosi al Riviera domani mattina per la rifinitura prima della sfida con il Perugia. Le porte saranno aperte, e i tifosi si preparano a sostenere la squadra in vista dell'incontro. La società invita tutti a sostenere i giocatori in questo momento importante.

La Samb chiama a raccolta i suoi tifosi in vista del match con il Perugia anche per la seduta di rifinitura di domani fissata per le 10.30 al Riviera delle Palme. I rossoblù si alleneranno a porte aperte. "Vi aspettiamo al Riviera tutti uniti e compatti per sostenere la nostra amata Samb", questo il messaggio lanciato dalla dirigenza rossoblù. Insomma in vista dello scontro salvezza con gli umbri è necessario l’apporto della tifoseria. Sono già circa 1.500 i tagliandi staccati in prevendita, compresi i 500 già esauriti messi a disposizione dei tifosi del Perugia. In un momento così delicato per la Samb è importante che tutte le componenti remino nella stessa direzione. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

