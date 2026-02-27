Oggi Aeroitalia ha effettuato il primo volo con due cani di quasi 30 kg in cabina, alla presenza del Ministro Salvini. I due animali sono stati trasportati senza problemi, segnando un nuovo passo per le norme sui viaggi con animali di taglia medio-grande. L’evento si è svolto in un aeroporto italiano, coinvolgendo rappresentanti della compagnia e autorità di settore.

Aeroitalia è testimone di un cambiamento atteso da tanti: i cani di taglia medio-grande fino a 30 kg possono volare in cabina, accanto ai loro conduttori e senza obbligo di trasportino, grazie alle nuove disposizioni sul trasporto degli animali domestici on board adottate dall’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile. Finalmente, una nuova era di viaggi pet-friendly prende il volo. Questa mattina, alle ore 9.30, è decollato da Roma verso Palermo il primo volo, dove due cani, di quasi 30 kg, hanno potuto viaggiare comodamente in cabina, accanto al conduttore, e senza l’obbligo di stare nel trasportino, assicurati da apposita cinturazione. Matteo Salvini, Vicepresidente del Consiglio dei Ministri e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha dichiarato: “Si tratta di un bel passo in avanti sul piano della civiltà. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Al via il primo volo Aeroitalia con due cani di quasi 30 kg in cabina, alla presenza del Ministro Salvini

Ross ed Evan, due cani di taglia medio grande in cabina. Anche Areoitalia ha effettuato il primo test su un voloAnche Aero Italia ha aperto le porte della cabina di un volo sperimentale per due cani di taglia medio grande e le rispettive persone di riferimento.

Volare coni cani: con ITA Airways da quest'estate anche i pet sopra il 30 kg viaggeranno in cabinaL’estate 2026 sarà, secondo quando annunciato dalla compagnia aerea italiana, la prima in cui verrà attivato il servizio Large Pet Friendly, che...

