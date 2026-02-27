Primo volo Aeroitalia con due cani di quasi 30 kg in cabina alla presenza del Ministro Salvini

Aeroitalia ha effettuato il suo primo volo con due cani di quasi 30 kg in cabina, alla presenza del Ministro Salvini. La compagnia ha permesso a questi animali di viaggiare senza trasportino, segnando un cambiamento nelle politiche di viaggio aereo. L’evento si è svolto a Roma e rappresenta un passo importante per le norme sui trasporti di animali di taglia medio-grande.

Rivoluzione nei cieli: gli animali di taglia medio-grande possono volare senza trasportino Roma, 27 febbraio 2026 - Aeroitalia è testimone di un cambiamento atteso da tanti: i cani di taglia medio-grande fino a 30 kg possono volare in cabina, accanto ai loro conduttori e senza obbligo di trasportino. Al via il primo volo Aeroitalia con due cani di quasi 30 kg in cabina, alla presenza del Ministro SalviniAeroitalia è testimone di un cambiamento atteso da tanti: i cani di taglia medio-grande fino a 30 kg possono volare in cabina, accanto ai loro conduttori... Ross ed Evan, due cani di taglia medio grande in cabina. Anche Areoitalia ha effettuato il primo test su un voloAnche Aero Italia ha aperto le porte della cabina di un volo sperimentale per due cani di taglia medio grande e le rispettive persone di riferimento. Da Palermo a Roma con un volo family dog: primo test per il cirneco Ross e il setter EvanI due animali sono stati accompagnati dai loro proprietari, Marcello Marchetti di Cremona e Adriano Checcucci di Firenze, che si sono imbarcati al gate A18 nel volo XZ2712 in partenza alle 12:55. Volo test Aeroitalia da Palermo con cani di grossa tagliaRoma, 27 feb. (askanews) – Si chiamano Ross, di 6 anni, ed Evangelista (Evan), di 5 anni, un Cirneco dell'Etna di 15,5 chili e un Setter inglese dal peso di 28 chili, i due cani di grossa taglia (da 8 a 30 kg) che hanno viaggiato in cabina.