Dopo Crans-Montana la svolta sui trapianti di tessuti | la Lombardia punta a un hub europeo

Dopo gli eventi di Crans-Montana e il caso del giovane di Cantù, la Regione Lombardia rafforza la propria strategia sui trapianti di tessuti, puntando a diventare un hub europeo nel settore. La pianificazione sanitaria per il 2026 mira a migliorare le capacità e la qualità dei servizi, con un focus sulla sicurezza e sull’efficienza delle procedure. Un passo importante per rispondere alle esigenze di salute pubblica e alle emergenze sanitarie.

C'è un filo sottile che lega la programmazione sanitaria della Regione Lombardia per il 2026 alle immagini che hanno segnato queste settimane: la strage di Crans-Montana, ma anche le storie più vicine, come quella del ragazzino di Cantù rimasto gravemente ustionato, che ha riportato l'attenzione.

Bengala e candeline dopo la strage di Crans-Montana, anche i locali a Roma a rischio - Montana, dove hanno perso la vita 40 persone e 119 sono rimaste ferite, l’inviata di "Realpolitik" ha deciso di svolgere u ... tgcom24.mediaset.it

Crans-Montana, l’ombra del riciclaggio negli affari dei Moretti: patrimonio al setaccio - Montana – L’impero dei Moretti finisce ora al setaccio e le autorità municipali entrano nella bufera: sulla strage dei ragazzi dentro Le Constellation ... thesocialpost.it

Dopo la tragedia di Crans-Montana, Lugano valuta controlli più severi sulla sicurezza: «La fiducia è bene, ma il controllo è meglio» x.com

Dopo la tragedia di Crans-Montana, il prefetto di Napoli ha disposto controlli antincendio nei locali frequentati dai giovani. Si verificherà il rispetto delle misure di sicurezza in città e provincia. - facebook.com facebook

