Non è un privilegio è salute l' evento sul congedo mestruale didattico

Questa settimana si tiene un evento importante a Arezzo sul congedo mestruale. Il 23 febbraio, nella Sala Vasariana del Liceo Petrarca, studenti, insegnanti e professionisti si riuniscono per parlare di salute e diritti. L’iniziativa, promossa dalla Consulta provinciale degli studenti, dall’Azienda USL Toscana sud est, dall’Ufficio scolastico e dalla Provincia, vuole aprire il dibattito su un tema ancora troppo poco affrontato nelle scuole italiane. È un’occasione per sensibilizzare e informare, puntando a cambiare le percezioni e le

Il prossimo 23 febbraio, presso la Sala Vasariana del Liceo Petrarca, Arezzo, si svolgerà l'evento "Non è un privilegio, è salute" organizzato dalla Consulta provinciale degli studenti di Arezzo, dall'Azienda USL Toscana sud est, dall'Ufficio scolastico provinciale e dalla Provincia di Arezzo. La mattinata sarà incentrata sulla presentazione del congedo mestruale didattico per le studentesse affette da dolori invalidanti riconosciuti a livello medico. L'obiettivo è quello di rendere la mattinata una giornata di promozione alla cultura della salute e di miglioramento del welfare scolastico.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

In Italia, il congedo mestruale è stato adottato principalmente nelle scuole, grazie all’impegno di studenti e studentesse.

