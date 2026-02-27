Una ginecologa ha spiegato che le adolescenti possono utilizzare una terapia contraccettiva ormonale per controllare il ciclo mestruale. Secondo quanto riferito, questa scelta permette loro di gestire il proprio ciclo in modo più consapevole e di comprendere meglio come funzionano le variazioni del loro corpo. La professionista ha sottolineato che questa pratica rappresenta un momento di presa di coscienza per le giovani.

Roma, 27 feb. (Adnkronos Salute) - "Le adolescenti possono per la prima volta capire che, applicando una terapia contraccettiva ormonale, stiamo sopprimendo il nostro ciclo mestruale naturale e ne diventiamo così per la prima volta padrone. Possiamo orientare i cicli senza che questi comportino una difficoltà nello svolgimento della vita e delle attività di tutti i giorni". Lo ha detto Anna Maria Fulghesu, professoressa di Ginecologia e ostetricia dell'università di Cagliari, partecipando al convegno 'Il tango dell'adolescenza - Corso di alta formazione: primi passi nella salute ginecologica ed endocrinologica dell'adolescente', oggi a Roma. "Far capire questa cosa a una ragazza non è facile - spiega Fulghesu - ma quando si riesce ci sarà grata per molti anni. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Salute, ginecologa Fulghesu: "Terapia contraccettiva ormonale per orientare ciclo mestruale"

