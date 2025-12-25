Jessica Caratti morta a 45 anni la mattina di Natale | Salò sconvolta

Non ce l'ha fatta, Jessica Caratti: l'amazzone, 45 anni, è morta nella mattinata di Natale dopo essere rimasta gravemente ferita martedì scorso in un incidente equestre in provincia di Brescia. La donna era stata schiacciata dal proprio cavallo durante un'escursione lungo un sentiero e, dopo giorni di ricovero in condizioni critiche, è deceduta. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri della compagnia di Salò, il cavallo si sarebbe improvvisamente spaventato, alzandosi sulle zampe posteriori e cadendo poi all'indietro, travolgendo la donna. All'arrivo dei soccorsi, Jessica Caratti era già in arresto cardiaco. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

