Albinea e il suo simbolo Grasselli Si rifiutò di combattere per Salò

Francesco Grasselli, nato a Montericco di Albinea nel 1910, è ricordato come un esempio di integrità e resistenza. Arrestato dai soldati tedeschi durante la Seconda guerra mondiale, si rifiutò di combattere per la Repubblica Sociale Italiana di Salò. Morì a Berlino il 1° gennaio 1944, a soli 34 anni, lasciando un esempio di coraggio e coerenza che ancora oggi rappresenta un simbolo per la comunità di Albinea.

Una pietra d’inciampo per ricordare Francesco Grasselli. Era nato a Montericco di Albinea nel 1910 e, dopo essere stato arrestato dai soldati tedeschi ed essersi rifiutato di tornare in Italia e combattere per la Repubblica Sociale Italiana (Repubblica di Salò), morì in un ospedale da campo a Berlino il primo gennaio del 1944 all’età di 34 anni. Oggi la sua tomba si trova nel cimitero italiano d’onore nella foresta di Zehlendorf a Berlino. Martedì 27 gennaio, alle ore 9.15, grazie alla collaborazione tra Comune, Anpi Albinea, scuola secondaria di primo grado ‘Ludovico Ariosto’ di Albinea e Borzano e Istoreco, verrà deposta una pietra d’inciampo in sua memoria all’incrocio tra via Oliveto e via Filippo Re di fronte alla strada che porta alla casa in cui aveva vissuto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

