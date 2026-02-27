Sal Da Vinci vince il Casa Sanremo – Soundies Award per Per sempre sì

Sal Da Vinci ha ricevuto il Casa Sanremo – Soundies Award per il videoclip di “Per sempre sì”. Il premio è stato assegnato durante l’evento dedicato ai video del Festival di Sanremo, riconoscendo il lavoro sul suo brano. È il primo riconoscimento italiano specificamente dedicato ai video musicali associati al Festival.

Sal Da Vinci premiato con il Casa Sanremo – Soundies Award per il videoclip di "Per sempre sì", primo award italiano dedicato ai video del Festival. Sal Da Vinci si aggiudica il Casa Sanremo – Soundies Award grazie al videoclip del brano Per sempre sì, presentato al 76° Festival di Sanremo. La premiazione si è svolta negli spazi di Casa Sanremo Chateau d'Ax PalaItalia Enit, alla presenza di Vincenzo Russolillo, ideatore della manifestazione, della giornalista Grazia Serra e del sindaco di Genga, Marco Filipponi. Il premio, ideato da Russolillo e realizzato dal Maestro Orafo Michele Affidato, rappresenta un primato nazionale: è infatti il primo riconoscimento italiano dedicato ai videoclip dei brani in gara al Festival di Sanremo, nato in sinergia con le Grotte di Frasassi, protagoniste a Casa Sanremo con un allestimento scenografico.