Sanremo 2026 Sal Da Vinci – Per sempre sì

Sal Da Vinci torna a calcare il palco di Sanremo nel 2026 con il brano «Per sempre sì». La sua partecipazione si deve alla passione che lo spinge a riscoprire le radici della sua musica, dopo aver partecipato per la prima volta nel 2009 quando era ancora alle prime armi. Questa nuova avventura arriva in un momento in cui l’artista si sente pronto a condividere nuove emozioni con il pubblico.

Sal Da Vinci approda a Sanremo 2026 con Per sempre sì. All’Ariston era già salito nel 2009, giovane e ancora in piena fase di scoperta artistica. Lo scorso anno è tornato sul palco durante l’esibizione dei The Kolors sulle note del suo tormentone Rossetto e Caffè, brano diventato virale e capace di farlo riscoprire al pubblico. Ora si rimette in gioco tra i Big. Per sempre sì è una celebrazione dell’amore come scelta consapevole e promessa duratura. Il brano racconta un sentimento che cresce nel tempo, affronta ostacoli e si rafforza attraverso le difficoltà, fino a trasformarsi in un impegno profondo e definitivo.🔗 Leggi su Open.online

