Sal Da Vinci in lacrime Cosa è successo

Da ilgiornale.it 27 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante la terza serata del Festival di Sanremo, il pubblico presente all'Ariston ha mostrato un’ampia partecipazione, arrivando a commuovere uno dei cantanti sul palco. La scena ha catturato l’attenzione di tutti, portando l’artista a reagire in modo emotivo davanti alle persone che seguivano lo spettacolo. La sua reazione ha suscitato molte discussioni tra gli spettatori e i media presenti.

In questa edizione poco movimentata del Festival di Sanremo a dare una scossa alla terza serata ci ha pensato il pubblico dell'Ariston, che ha letteralmente fatto piangere Sal Da Vinci. Il cantautore napoletano ha fatto cantare e ballare il pubblico presente in teatro con la sua "Per sempre sì", che in radio e sui social è già una delle canzoni più ascoltate, ma alla standing ovation finale Sal non ha retto e si è lasciato travolgere dall'emozione, lasciando il palco in lacrime. Standing Ovation per Sal Da Vinci #sanremo2026 pic.twitter.comQxGO1myIxi — MondoTV24 (@MondoTV241) February 26, 2026 Le lacrime a fine esibizione. Tutto è successo al termine dell'esibizione di Sal Da Vinci, quarto in ordine di uscita della terza serata del Festival. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

sal da vinci in lacrime cosa 232 successo
© Ilgiornale.it - Sal Da Vinci in lacrime. Cosa è successo

Sal Da Vinci-Stasera che sera, pagelle: timing errato e lacrime (5), De Martino cancellato (6)Sal Da Vinci sbarca finalmente su Canale 5 con il suo concerto in Piazza del Plebiscito.

Sal Da Vinci in lacrime a Sanremo 2026: la standing ovation che ha fermato il Festival “Non riusciva a continuare”Una reazione inaspettata ha travolto l’artista napoletano durante l’esecuzione di “Per sempre sì”: così potente da costringere Sal quasi ad...

Sal da vinci si commuove

Video Sal da vinci si commuove

Temi più discussi: Chi è Sal Da Vinci, a Sanremo 2026 per la seconda volta con la canzone Per sempre sì. FOTO; Sanremo 2026, Sal Da Vinci chi è: dal successo ai drammi familiari. Testo e significato del brano 'Per sempre sì'; Per sempre sì di Sal Da Vinci, il significato del testo a Sanremo 2026; Sal Da Vinci a Sanremo 2026: Non sono nato con Rossetto e caffé. Faccio questo mestiere da 50 anni, guidato dalla passione e non dalle ville al mare.

sal da vinci inSanremo 2026, Sal Da Vinci in lacrime alla fine della sua esibizione: standing ovation all'AristonCome durante la prima serata del Festival, Sal Da Vinci arriva sul palco dell'Ariston accolto dal pubblico che intona Rossetto ... msn.com

sal da vinci inSanremo 2026, Sal Da Vinci commosso: standing ovation con 'Per sempre sì'Standing ovation per Sal Da Vinci e la sua 'Per sempre sì', il brano con cui è in gara al Festival di Sanremo 2026. Il cantautore napoletano ha conquistato il pubblico del teatro Ariston, ancora prima ... adnkronos.com