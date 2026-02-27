Durante la terza serata del Festival di Sanremo, il pubblico presente all'Ariston ha mostrato un’ampia partecipazione, arrivando a commuovere uno dei cantanti sul palco. La scena ha catturato l’attenzione di tutti, portando l’artista a reagire in modo emotivo davanti alle persone che seguivano lo spettacolo. La sua reazione ha suscitato molte discussioni tra gli spettatori e i media presenti.

In questa edizione poco movimentata del Festival di Sanremo a dare una scossa alla terza serata ci ha pensato il pubblico dell'Ariston, che ha letteralmente fatto piangere Sal Da Vinci. Il cantautore napoletano ha fatto cantare e ballare il pubblico presente in teatro con la sua "Per sempre sì", che in radio e sui social è già una delle canzoni più ascoltate, ma alla standing ovation finale Sal non ha retto e si è lasciato travolgere dall'emozione, lasciando il palco in lacrime. Standing Ovation per Sal Da Vinci #sanremo2026 pic.twitter.comQxGO1myIxi — MondoTV24 (@MondoTV241) February 26, 2026 Le lacrime a fine esibizione. Tutto è successo al termine dell'esibizione di Sal Da Vinci, quarto in ordine di uscita della terza serata del Festival. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Sal Da Vinci in lacrime. Cosa è successo

Sal Da Vinci-Stasera che sera, pagelle: timing errato e lacrime (5), De Martino cancellato (6)Sal Da Vinci sbarca finalmente su Canale 5 con il suo concerto in Piazza del Plebiscito.

Sal Da Vinci in lacrime a Sanremo 2026: la standing ovation che ha fermato il Festival “Non riusciva a continuare”Una reazione inaspettata ha travolto l’artista napoletano durante l’esecuzione di “Per sempre sì”: così potente da costringere Sal quasi ad...

Sal da vinci si commuove

Temi più discussi: Chi è Sal Da Vinci, a Sanremo 2026 per la seconda volta con la canzone Per sempre sì. FOTO; Sanremo 2026, Sal Da Vinci chi è: dal successo ai drammi familiari. Testo e significato del brano 'Per sempre sì'; Per sempre sì di Sal Da Vinci, il significato del testo a Sanremo 2026; Sal Da Vinci a Sanremo 2026: Non sono nato con Rossetto e caffé. Faccio questo mestiere da 50 anni, guidato dalla passione e non dalle ville al mare.

Sanremo 2026, Sal Da Vinci in lacrime alla fine della sua esibizione: standing ovation all'AristonCome durante la prima serata del Festival, Sal Da Vinci arriva sul palco dell'Ariston accolto dal pubblico che intona Rossetto ... msn.com

Sanremo 2026, Sal Da Vinci commosso: standing ovation con 'Per sempre sì'Standing ovation per Sal Da Vinci e la sua 'Per sempre sì', il brano con cui è in gara al Festival di Sanremo 2026. Il cantautore napoletano ha conquistato il pubblico del teatro Ariston, ancora prima ... adnkronos.com

Performance incredibile di Sal Da Vinci stasera a Sanremo, il pubblico si alza in piedi per applaudirlo e lui commuove E noi con lui...per noi sei già il vincitore di questo festival! DAI SAL, VINCI!! facebook

Io Sal da Vinci lo invidio: non sentite anche voi il rumore dei soldi che arrivano con le royalty derivanti da tutte le prossime stagioni di Temptation Island Che bella vita. #Sanremo2026 x.com