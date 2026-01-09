Non morire qua | l’incidente dietro le quinte di Silvia a La Ruota della Fortuna raccontato da Gerry Scotti

Durante l’ultima puntata de La Ruota della Fortuna, il 8 gennaio, un imprevisto ha coinvolto Silvia dietro le quinte. Gerry Scotti ha condiviso i dettagli di quell’episodio, sottolineando come anche le situazioni impreviste possano far parte di una trasmissione televisiva. Questo episodio ha mostrato il lato più autentico e umano del programma, ricordando che dietro ogni spettacolo ci sono momenti di imprevedibilità e professionalità.

Un piccolo imprevisto dietro le quinte ha segnato l'inizio della puntata dell'8 gennaio de La Ruota della Fortuna. A raccontarlo, con il suo consueto tono ironico, è stato Gerry Scotti, che ha sdrammatizzato quanto accaduto a Silvia, campionessa del programma, poco prima dell'inizio delle registrazioni. Come racconta Fanpage, durante l'apertura della puntata, Gerry Scotti ha spiegato al pubblico cosa fosse successo nei minuti precedenti alla messa in onda. Rivolgendosi direttamente a Silvia, arrivata dalla puntata precedente con un bottino di oltre 34mila euro, il conduttore ha raccontato che la concorrente aveva chiesto dell'acqua dietro le quinte, finendo però per bere troppo in fretta.

